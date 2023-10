OL - Clermont : Grosso et Lopes grincent des dents sur l’arbitrage, Textor ne craint pas la relégation

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Grosso : « Les images sont claires sur les deux mains »

Fabio Grosso : « C’est un résultat difficile. Je pense qu’on ne le méritait pas. Comme je l’ai dit dans le vestiaire, on est encore là et maintenant il faut remonter les équipes devant nous et ne pas avoir d’autres soucis en tête. Il faut avoir le bon état d’esprit. On a une grande responsabilité pour sauver Lyon. Moi, je ne lâcherais jamais. Il faut remonter les équipes les uns après les autres. Le championnat est mal parti, il continue mal. Cela va être difficile. On aura beaucoup de matchs, on en perdra encore mais il faudra aussi en gagner.

Mes choix de départ ? Je fais toujours des choix en fonction du match complet. J’avais gardé des joueurs sur le banc pour ça. J’ai fait des choix avant car on n’a pas été bon, on n’avait pas de rythme… C’était difficile ! On avait les moyens de faire mieux (…) Il faut se regarder dans les yeux et bien comprendre que l’équipe ce n’est pas Fabio, Rayan ou Matteo… Comme j’ai déjà dit : il faut tout donner pour Lyon.

L’arbitrage ? Je pense que les images sont claires sur les deux mains. C’est dommage. Maintenant on ne peut pas revenir en arrière, le match est perdu. Moi, j’ai vu les deux. Après, quand tu n’es pas costaud même les petites occases ne tournent pas en ta faveur…

La sortie de Cherki ? C’est un jeune joueur. Je l’ai répété, et je le refais encore, c’est un joueur incroyable mais ce talent ne sert à rien s’il ne donne pas plus de lui-même. Il essaie et je le sais. Il comprend très bien le football. En deuxième mi-temps, on a mis certaines qualités qu’on n’a pas mis en première… et pas seulement lui. Le talent sans les efforts, ça reste du talent. Avec des efforts, ça devient magnifique. Lui il peut devenir énorme. Il n’a que 20 ans. Il va encore grandir (…) A la mi-temps, il n’est pas sorti seul. On a sorti deux joueurs et changé de système pour être plus costaud dans l’axe.

L’Olympico ? Il faut aller chercher les points. On l’avait presque fait sur le match d’avant. On va tout donner chaque match. On a plusieurs matchs pour prendre des points ».

Fabio Grosso devient le 1er entraîneur de l'histoire à ne remporter aucun de ses 4 premiers matchs sur le banc avec l'OL.



Lyon s'enfonce dans la crise...#OLCF63 | #Ligue1 — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 22, 2023

Textor : « Pour moi, il n’y a pas de risques de relégation »

John Textor : « Il n’y a pas grand-chose à dire. C’est le genre de matchs qu’on doit gagner. Les supporters étaient là, ils ont été incroyables. On a montré trop de qualité par rapport au résultat qu’on a eu. On n’est pas à l’endroit où on devrait être. Bien sûr que je me fais du souci. Ici, ça parait fou mais on parle de relégation. Pour moi, il n’y a pas de risques de relégation mais on peut avoir une saison médiocre et ça c’est possible ! Vous avez vu l’équipe qu’on a ? Comme notre capitaine l’a dit récemment, on paie cher chaque petite faute. Bien sûr que je me fais du souci mais je crois en notre entraîneur, je crois en l’équipe, tout le monde travaille beaucoup…

Fabio Grosso doit faire des choses différentes. Il a des jeunes joueurs, des joueurs avec beaucoup d’expérience. Il donne une opportunité à ceux qui le méritent. On a eu des joueurs ce soir qui ont fait de bonnes choses et donnés ce qu’il fallait dans ce match. Le coach veut que ce soit comme ça avec toute l’équipe. Tout le monde doit être à son niveau. Sans manquer de respect à Clermont, qui a été intelligent ce soir, quand on n’arrive pas à gagner ce genre de matchs, ça met de la pression. On a perdu des matchs qu’on n’aurait pas dû.

Cherki encore heureux à Lyon ? Il n’y a pas de joueurs qui peuvent être contents quand ils n’ont pas 90 minutes. On peut dire ça pour tout le monde. Si vous me donnez un joueur qui est content de sortir… Bien sûr qu’il ne l’est pas ! Mais j’ai du respect pour ce jeune homme, il travaille dur. Il sait ce que le club attend de lui et il va y arriver. »

Lopes : « J’aimerais bien revoir les images du premier but »

Anthony Lopes : « On démarre mal le match. Dans la situation où l’on est, dès qu’on démarre un peu en dilettante, on le paie cash. J’aimerais quand même bien revoir les images du premier but si y a main ou pas car je trouve bizarre qu’on puisse faire un contrôle de la poitrine comme ça. Cela nous met bien la tête dedans. Derrière, ils mettent un joli deuxième but et quand on doit courir après le score dans une situation comme la nôtre, c’est trop compliqué. On est dans une situation que le club n’a pas connu depuis très longtemps. Ce n’est qu’avec des joueurs de caractère qu’on arrivera à s’en sortir. Il faut regarder devant. On doit avancer tous ensemble car personne ne va nous aider à s’en sortir. »

Podcast Men's Up Life