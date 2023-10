OL - Clermont : Pierre Ménès défend Cherki et règle les polémiques arbitrales

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

L’OL semblait avoir touché le fond mais il creuse encore. Dominés pour la sixième fois en neuf matches en Ligue 1 cette saison, les hommes de Fabio Grosso pointent désormais à la place de lanterne rouge avant de se rendre à Marseille ce dimanche (20h45). Pierre Ménès est inquiet pour l’OL mais il est revenu sur les erreurs du corps arbitral d’hier soir au Groupama Stadium, avec deux décisions litigieuses défavorables aux Gones.

« On ne peut pas ne pas parler d’arbitrage sur ce match parce qu’évidemment qu’il y a main de Nicholson sur le but de Cham, a-t-il analysé. Il y a aussi évidemment main de Caufriez dans sa surface. Il est donc évident qu’un but non valable et un penalty refusé, ça change les choses surtout pour une équipe comme Lyon qui est complètement en perdition. »

Ménès valide deux erreurs arbitrales

Après avoir évoqué l’arbitrage, Ménès a analysé le coaching de Fabio Grosso, qui a failli porter ses fruits à la mi-temps. « Encore une fois, Grosso a changé trois joueurs à la mi-temps et a fait sortir Cherki, a-t-il ajouté. Je ne suis pas spécialement fan de Cherki mais il n’a quasiment pas touché un ballon en première période parce que le milieu de terrain lyonnais était tellement faible. Cela a été mieux par la suite. »

