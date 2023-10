OL - Clermont : plombé par l'arbitrage, Lyon touche le fond... Les notes des Lyonnais

Le but de Clermont aurait dû être refusé selon vous ? pic.twitter.com/Q31t5Nd3bq

Si l’OL encaisse beaucoup trop de buts (18 en 9 journées, une première depuis 54 ans !), on peut aussi s’interroger sur l’arbitrage. Comment la VAR n’a-t-elle pas refusé le but de Cham à la 10ème minute après la main de Nicholson (photo) ? Dans la surface, Monsieur Delajod a aussi oublié un penalty pour une main de Caufriez devant Alexandre Lacazette… Pour Lyon, ça commence à faire beaucoup !

Lopes (4) : s’il a sorti quelques parades importantes devant Cham, le Portugais est quand même beaucoup trop avancé sur le but de Magnin (35’). Une faute de placement qui coûte cher.

Mata (4) : souvent baladé défensivement dans son couloir, l’Angolais est certes valeureux mais il remporte trop peu de duels défensifs pour un latéral.

Lovren (4) : battu par Nicholson sur l’ouverture du score, sanctionné d’un carton jaune pour une faute sur Gastien et proche de péter les plombs, le Croate n’est clairement pas dans son assiette depuis son retour de blessure. Mieux lors du deuxième acte.

O’Brien (4,5) : après deux matchs encourageants, l’Irlandais a cette fois-ci souffert. Pas toujours bien aligné, trop attentiste dans les duels pendant une mi-temps. Plus concentré lors du deuxième acte.

Henrique (5) : remplaçant d’un Tagliafico, rentré fatigué de sélection, le Brésilien a essayé de porter le danger offensivement mais, défensivement, ce n’était pas la sécurité sociale. Remplacé par Kumbedi (83’).

Akouakou (3) : l’Ivoirien a fait les frais de la première période cauchemardesque des Lyonnais. Remplacé par Tolisso (6, 46’) à la pause, l’un des instigateurs de la révolte et dont le centre a permis le csc du 2-1 (52’).

Caqueret (4) : encore une fois, Fabio Grosso lui accorde une totale confiance. Encore une fois, il nous a fait du « houra-football » avec pas mal de déchets.

Maitland-Niles (3) : encore une partition quelconque et sans intérêt de l’Anglais. Remplacé par M.Diawara (6, 46’) lors du triple changement de la mi-temps. L’ancien Parisien a redynamisé le milieu et fait beaucoup de différences dans la percussion.

Cherki (4) : s’il a beaucoup couru dans le vide, l’international Espoirs n’a, une nouvelle fois, pas saisi sa chance. Victime d’un changement de stratégie de Fabio Grosso à la mi-temps. Remplacé par Nuamah (5, 46’). Le Ghanéen a parfois confondu vitesse et précipitation mais il a eu le mérite de percuter.

Jeffinho (3) : on a eu le mauvais visage du Brésilien, perdant quasiment tous ses ballons et manquant de conviction dans ses tentatives. Désastreux. Remplacé par M.Baldé (68’), qui a vu Pelmard lui enlever la balle de 2-2 (79’).

Lacazette (5) : le Général a essayé mais, malheureusement, il n’a pas été en réussite, trouvant la transversale et Mory Diaw sur ses meilleures tentatives.

Conclusion :

Malmené lors du premier acte, maladroit et malheureux, l’OL a concédé une nouvelle défaite. Celle, sans doute, qui fait le plus mal face au dernier du classement. Lyon est désormais la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir gagné un match… et la lanterne rouge logique de cette Ligue 1 2023-24 après 9 journées.