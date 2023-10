OL : coup de théâtre pour l'avenir de Grosso !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Ce mardi, Jérôme Rothen, désormais consultant pour RMC Sport, a fait des déclarations qui font grand bruit, révélant que l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, serait déjà sur la sellette et que plusieurs joueurs lyonnais . "Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Certains m'ont dit qu'il était dans les plus nuls des entraîneurs qu'ils ont eu. Il s'est mis tout le monde à dos", a notamment lâché l'ancien milieu de terrain du PSG.

Grosso n'a pas à s'inquiéter pour son avenir

Mais alors que Fabio Grosso s'est mis en quête de la taupe de son vestiaire suite à ces révélations de Jérôme Rothen, nos confrères d'Olympique et Lyonnais ont fait le point sur l'avenir du technicien italien, annonçant qu'il ferait toujours l'unanimité au sein du club rhodanien. À l'heure actuelle, l'ancien coach de Frosinone ne serait donc pas menacé pour son poste malgré les Gones soient derniers au classement après 10 journées disputées.

