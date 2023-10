OL : coup dur confirmé pour Tolisso

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors que l'Olympique Lyonnais s'est incliné samedi dernier sur sa pelouse face à Clermont (2-4), à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, le verdict est tombé pour l'attribution du seul but lyonnais.

Pas de deuxième but de la saison pour Tolisso !

Comme attendue, il a été attribué à Florent Ogier contre son camp et non à Corentin Tolisso, qui avait relancé le suspense du match d'un centre-tir légèrement dévié de la tête dans son propre but par le défenseur central clermontois. Le milieu de terrain lyonnais n'a donc pas inscrit son deuxième but de la saison après celui marqué contre le Paris Saint-Germain (1-4), le 3 septembre dernier.

