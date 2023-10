OL : deux alliés ont aussi quitté John Textor !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Désormais, pour comprendre l’Olympique Lyonnais, il faut avoir un doctorat en haute-finance… Alors que L’Equipe a annoncé le retrait d’Iconic, une société en pleine liquidation qui aurait demandé le remboursement de ses obligations (75 M€), ça bouge encore largement au niveau de l’organigramme.

Deux Américains ont démissionné du CA

Le site Boursier.com nous apprend en effet que Ron Friedman (PDG et fondateur du fonds Hutton Capital Management) et Alexander Bafer (PDG du conseil d’administration de Brick Top Holdings, entrepreneur et investisseur en capital risque) ont démissionné de leur poste au sein du CA d’OL Groupe.

« Ces démissions s'inscrivent dans le cadre d'une recomposition du Conseil d'administration et réduction du nombre total de ses membres à la suite de l'offre publique d'achat initiée par Eagle Football Holdings Bidco Limited et clôturée le 2 août », a fait savoir l’OL qui a réduit à 12 membres son CA.

