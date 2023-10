OL : exit Textor, Daniel Riolo a identifié le vrai coupable de la crise

Agacé de voir l’OL dernier de Ligue 1 après sept journées, Daniel Riolo a chargé dans l’After Foot… visant sa cible favorite dans la Capitale des Gaules, l’ancien président Jean-Michel Aulas.

N’ayant pas apprécié que JMA se serve d’un influenceur (David Barbet), mandaté l’an dernier par l’OL, le polémiste de RMC a quasiment oublié l’existence de John Textor, l’été pourri par la DNCG et le faible niveau de l’équipe actuelle pour lancer une nouvelle charge contre Aulas :

« A Lyon, Aulas était devenu un problème et ça fait des années (…) Aulas a quand même payé des mecs qui répandaient des fausses informations et qui, à l’arrivée, permettait d’épargner les vrais responsables ! Et moi, je vous le dis depuis des années : Le seul responsable de l'état actuel de l'OL c'est Aulas ! Il a construit et il a détruit ce club ».