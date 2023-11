OL : Grosso chasse un faux problème et envoie un message aux supporters après Metz

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Fabio Grosso : “Plus les matchs passent, plus ça va être dur. On rentre contracté sur le terrain, sans parvenir à montrer les qualités qu’on a. Sans être une super équipe, on a quand même des qualités. Mais je veux croire en ces joueurs et je vais continuer à travailler. Ici, il y a une ambiance extraordinaire.

Pourquoi je suis allé voir les supporters à la fin ? Je voulais les remercier. Ils nous ont encouragé du début à la fin. Ils ont tout donné pour nous aider à aller chercher cette victoire. On a eu les occases mais nous ne sommes pas parvenus à les concrétiser…Que m’ont dit les supporters ? Qu’ils ne veulent pas de cette situation, qu’ils veulent que ça change et j’ai bien compris ce qu’ils demandent.

“Pas un problème de système mais d’attitude sur le terrain”

Qu’est-ce qu’il nous manque pour inverser la dynamique ? Si je le savais, j’aurais déjà trouvé la solution. Pour le moment, ce n’est pas le cas. On a changé beaucoup de choses mais les résultats ne sont pas encore comme on le souhaite. Il faut sortir le club de cette situation et on continuera à travailler en ce sens.

Le système de jeu ? Je coupe tout de suite cette question comme ça il n’y en aura pas d’autre sur le sujet. Ce n’est pas le problème. C’est une attitude sur le terrain. On n’arrive pas à exprimer nos qualités. On doit trouver une solution pour faire des points. Ce soir, heureusement, on est arrivé à revenir au score contrairement au match d’avant où on n’avait pas pris un point. On va de l’avant. On a des matchs difficiles à jouer mais on va tout donner pour faire en sorte de prendre des points partout. Il faut qu’on parvienne à exprimer nos qualités sur la durée du match. Ce n’est pas facile mais je sais que ça va venir. Qu’est-ce qu’il faut faire ? Travailler.”

🤝 L'échange émouvant entre Fabio Grosso et ses supporters !🥹#OLFCM pic.twitter.com/SfUWVo27Dt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

