OL - FC Metz : exit Cherki, plusieurs joueurs relancés dans le onze de Grosso ?

Fabio Grosso garde sa ligne de conduite à l’OL; à savoir celle de laisser planer le doute à chacune de ses compositions d’équipe. Personne ne sait ainsi encore ce qu’a préparé le technicien italien, pas même ses joueurs, convoqués à 25 à l’hôtel en mise au vert, hier, et qui seront cinq de moins sur la feuille de match, tout à l’heure.

Alvero et Diomandé relancés ?

« Il les met tous sous pression, souffle un proche du groupe dans L’Équipe. Certains passent de titulaires à la tribune. Pour d’autres c’est l’inverse, c’est assez illisible. » Ils connaîtront la composition d’équipe en fin de matinée et la seule certitude concerne l’absence de Corentin Tolisso, suspendu. Le 4-3-3 tiendrait la corde et certains joueurs pourraient avoir l’occasion de se relancer. (Skelly Alvero et Sinaly Diomandé sont cités. Pas Rayan Cherki, annoncé sur le banc.

