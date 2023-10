OL : Grosso met un nouveau taquet à Cherki 

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un vent d’optimisme souffle enfin à l’OL. Il est encore un peu trop tôt pour en avoir confirmation mais la trêve internationale semble avoir fait le plus grand bien au groupe de Fabio Grosso. « Je savais que ce ne serait pas facile. On pouvait presque rigoler au début quand on me disait que c’était un risque de venir, et que je répondais que j’aime le risque, mais j’aime travailler pour progresser et surpasser les difficultés. Quand tu y arrives, tu deviens plus costaud, explique le coach italien au Progrès. On a beaucoup travaillé mais si la quantité est importante, la qualité l’est encore plus. On a travaillé physiquement, tactiquement, techniquement. On devait élever la condition physique, apprendre des choses en commun. Je vois des progrès, l’équipe commence à bouger ensemble. »

Cherki encore pointé du doigt ?

Si le coach de l’OL est globalement satisfait de ses troupes, il en a encore profité pour lancer un avertissement à Rayan Cherki éblouissant mardi avec les Espoirs contre Chypre (9-0). « Je connais bien les qualités de mes joueurs. Pour certains, il suffit de 10 ou 15 secondes pour savoir. Mais il y a la petite différence entre avoir ces qualités pour jouer au ballon, et avoir ces qualités pour devenir un footballeur de haut niveau, a-t-il analysé. Cela semble une petite différence, mais elle est grande, si on parle de Rayan Cherki, qui a des qualités incroyables. Mais il doit les utiliser avec ses coéquipiers pour être décisif avec notre équipe. Il faut être à la disposition de ses coéquipiers. Je ne demanderai jamais à un attaquant de jouer arrière, mais je demanderai tout le temps à un attaquant d’aider les milieux, les défenseurs. »

Après un mois à la tête de l'OL, Fabio Grosso a accordé un long entretien à @Le_Progres . Détermination face au défi, résultats en berne, esprit d'équipe quipe, Cherki, pression avt Clermont. L'entraîneur a plein de choses à dire. A lire sur notre site ce soir et journal jeudi. pic.twitter.com/4o6xz0pfT3 — Gomez Jean-François (@portedelyon) October 18, 2023

Podcast Men's Up Life