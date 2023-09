OL : Grosso annonce trois titularisations à Reims et appelle à l'unité

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Enfin des bonnes nouvelles pour l'OL ! Alors que se profile un déplacement très difficile à Reims dimanche, Fabio Grosso peut compter sur des retours importants. Il a d'ailleurs annoncé que Rayan Cherki, Anthony Lopes et Nicolas Tagliafico seront titulaires à Delaune. L'entraîneur italien a ensuite répondu aux questions des médias avec sa franchise habituelle, confirmant que son club traverse une mauvaise période et que seule une unité totale permettra de sortir de l'ornière.

"L’important, ce n’est pas le nom derrière le maillot, c’est le logo"

"C'est un moment difficile. Il faut toujours essayer de travailler mieux. C'est dans ces situations qu'on fait les mises au point pour devenir costaud. On a essayé de reprendre un peu de confiance. Je me souviens du passé magnifique à l’OL. Mais je pense au futur grandiose. On peut sortir de ce moment difficile et on le veut. La pression doit nous aider à faire de notre mieux. L’important, ce n’est pas le nom derrière le maillot. L’important, c’est le logo qu'il y a devant."

