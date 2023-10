OL : Grosso tranche dans le vif, Lacazette valide

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si l’OL n’a toujours pas gagné depuis l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc (deux défaites, un nul), Alexandre Lacazette valide à 100% la stratégie mise en place par l’Italien, qui a testé beaucoup de joueurs et de systèmes, n’hésitant pas à revoir les statuts des un et des autres avec des résultats en amélioration depuis le match de Brest et jusqu’au nul face à Lorient (3-3).

Lacazette applaudit la concurrence saine qui s’instaure

Sur Prime Vidéo, le capitaine rhodanien – auteur d’un doublé contre les Merlus – estime que Fabio Grosso a raison de faire des choix forts et d’ouvrir la concurrence : « Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place, il faut le mériter. Ça va permettre à tout le monde de continuer à travailler, pour garder sa place pour ceux qui sont sur le terrain et pour ceux qui sont sur le banc de continuer à travailler. Le coach est arrivé depuis trois semaines, il faut lui laisser le temps de connaitre les qualités et défauts de chacun, mais malheureusement, on a besoin de points rapidement ».

Contre Lorient dimanche, Rayan Cherki (rentré seulement à la 88ème), Sinaly Diomandé et Corentin Tolisso ont fait les frais des choix de Grosso, qui avait préféré Jeffinho, Dejan Lovren et le jeune Mahamadou Diawara dans le onze de départ.

