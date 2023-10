OL : inquiétude pour Nuamah

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur de son premier but avec l'OL le week-end dernier contre Lorient (3-3), Ernest Nuamah a rejoint la sélection du Ghana pour cette quinzaine internationale. L'ailier a pris la direction des États-Unis pour affronter le Mexique ce dimanche à Charlotte, puis la team USA, trois jours plus tard, à Nashville.

Il risque d'être un peu court pour Clermont

Selon Le Progrès, ce voyage et ces deux matches inquiète Fabio Grosso et le staff olympien. Il y a la crainte d'une blessure, et de la fatigue engendrée par le trajet, alors que se profile la réception de Clermont, le week-end prochain. Un match capital pour les Gones...

Podcast Men's Up Life