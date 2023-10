OL : Jeffinho n'a pas peur et annonce la couleur face à Clermont

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Son adaptation

"J'ai tenté de faire aussi vite que possible mais ce n'est pas simple de se faire à un nouveau pays, aux exigences du staff et de bien connaitre ses partenaires. Ils m'ont beaucoup aidé, il y a un esprit de camaraderie qui fait qu'on se trouve mieux avec Alex (Lacazette), Maxence (Caqueret) ou Corentin (Tolisso). Mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire par rapport au Brésil, les conditions climatiques, le froid mais aussi une chaleur différente de ce que je connais au pays, ou les contacts physiques en L1, il a fallu s'adapter."

La trêve internationale

"On a beaucoup travaillé physiquement, tactiquement, sur la finalisation de nos occasions aussi. On ne peut pas dire qu’on ne bossait pas avant, mais c'est vrai, l'intensité est différente aujourd'hui."

Le match face à Clermont

"On n’a pas peur. On ne se met pas de pression supplémentaire. Si on a peur, ça sera pire. Pas d’autre choix que la victoire quand on joue pour un grand club comme Lyon."

