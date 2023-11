OL : Jérôme Rothen se lâche une nouvelle fois sur Textor !

Ce n’est pas un scoop : Jérôme Rothen n’apprécie pas beaucoup John Textor. Profitant du pétage de câble de l’Américain du côté de Botafogo, le consultant de RMC Sport a une nouvelle fois lâché les chevaux dans l’émission « Rothen s’enflamme » :

« Je ne lui demande pas de faire le buzz sur les réseaux sociaux comme il a fait là. Ce n’est pas sa place. Ce Monsieur a beau être très fortuné, il démontre son incompétence dans le football (…) Cela lui permet d’acheter des clubs. A mon grand désarroi, ce Monsieur-là arrive à avoir autant de clubs. Pour moi, ce n’est pas ça le football », a glissé en préambule le plus grand spécialiste français de la taupe.

« Je veux des gens passionnés, connaisseurs à ces postes-là et je suis désolé mais lui montre tout le contraire. Ce qu’il fait après la défaite de son équipe au Brésil, c’est inadmissible. Pourquoi ? Parce qu’il porte le maillot de Botafogo ? Pour moi, c’est du bluff. C’est le business avant tout et à Lyon, le business il voit que l’argent investi part en fumée. Le club part en vrille, il est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication (…) Moi, je lui en veux juste de montrer aussi peu d’importance à l’OL et autant d’importance pour Botafogo ou Molenbeek. Pour moi, c’est du grand n’importe quoi ce bonhomme-là. Lyon est dans un moment compliqué. Je ne vais pas revenir sur tout ce que pense le vestiaire mais avec ce Monsieur-là, je dis bon courage… »