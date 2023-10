OL : John Textor change (déjà) de président à Lyon

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Arrivé au Eagle Football en juin et nommé dans la foulée président délégué par intérim de l’OL pour combler le vide laissé au quotidien par le départ de Jean-Michel Aulas, Santiago Cucci va déjà quitter Lyon d’après L’Equipe.

Santiago Cucci confirme son départ

Le Basque devrait laisser sa place dans un mois à un nouveau président dont l’identité n’a pas filtré mais que John Textor aurait déjà rencontré et validé. Santiago Cucci a d’ailleurs confirmé son départ : « C'était convenu comme ça. Initialement, je suis entré chez Eagle et il y avait un besoin à l'OL que j'ai couvert. L'intérêt du club prime, je vais continuer d'accompagner l'OL jusqu'à la DNCG et je suis ravi de continuer mon travail auprès de mon actionnaire pour le développement de tous les clubs d'Eagle ».

Critiqué pour ne pas venir du monde de football et de ne parler qu’économie, Santiago Cucci était là pour être la voix de John Textor à Lyon et avancer sur la restructuration du club. Mission qu’il a, semble-t-il, accompli.

