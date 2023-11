OL : l'incroyable échange entre les supporters et Grosso, Textor prend cher !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Encore une désillusion pour les Gones cet après-midi contre le FC Metz (1-1) et encore une explication de texte entre ultras et joueurs au coup de sifflet final. Cela a donné une scène assez surréaliste durant laquelle un supporter a dédouané Fabio Grosso et qui a vu le technicien le remercier, avant que John Textor ne soit tancé pour son absence au quotidien entre Rhône et Saône.

"Textor, t'es où ?"

"Le problème, c'est qu'il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous, a lancé l'ultra à Grosso. Si tu as quelque chose à nous dire, fais-le, si tu ne veux rien nous dire, car ce n’est pas à toi de le faire, on ne t’en voudra pas." L'Italien ne s'est pas défilé et a lâché : "Je vous le dis tout le temps, vous êtes spéciaux. On vous donnera tout, car vous le méritez. Merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd’hui. On ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne doit pas imaginer d’autres choses. Je suis avec mes joueurs, surtout sur la défaite. Vous êtes spéciaux. Merci pour tout. Je vous promets qu’on donnera tout et j’espère que cela sera suffisant." Les ultras ont chanté : "Textor, t'es où ?" pendant cet échange...

L'échange assez étonnant entre les supporters lyonnais et Fabio Grosso à la fin du match



