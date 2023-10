OL : Lacazette et Tolisso plombent encore plus Textor !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'OL est lanterne rouge de L1 avec 3 points, l'ambiance est plombée par l'affaire de la taupe, suite aux révélations de Jérôme Rothen qui ont jeté le discrédit sur Fabio Grosso, et un autre souci majeur accable le club rhodanien : ses finances. En effet, OL Group a communiqué ses comptes ce mercredi et malgré un chiffre d'affaires en augmentation, les comptes plongent dans le rouge en 2022-2023, comparé à l'exercice précédent.

Une perte nette de 99 M€

Clairement, les comptes de la holding ne sont pas bons. Au 30 juin, l'excédent brut d'exploitation négatif, à -1,8 million d'euros alors que le club avait réussi à redresser la barre après le Covid (15,9 millions d'euros) en 2021-2022, selon le communiqué. La holding annonce une perte nette de 99 M€, en forte hausse comparée à celle de 55 millions d'euros enregistrée en 2021-2022. Celle-ci s'explique notamment par les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, les deux plus gros salaires du club. Pour compenser, l'OL a vendu pour 75 M€ cet été avec les transferts de Bradley Barcola à Paris et de Castello Lukeba à Leipzig. Deux opérations qui ne seront enregistrés qu'au premier trimestre 2023-2024. A noter encore que le communiqué indique que : "sur le plan sportif, l'ambition du club demeure une participation récurrente en Coupe d'Europe"... Pas gagné, pour cette année...

🔵🔴 Malgré un chiffre d'affaires en augmentation, les comptes de l'OL Groupe plongent davantage dans le rouge en 2022-2023, comparé à l'exercice précédent, selon les résultats publiés mercredi par la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnaishttps://t.co/VeCJQH4thD — RMC Sport (@RMCsport) October 25, 2023

Podcast Men's Up Life