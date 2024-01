OL : Lacazette ne s'enflamme pas... et tacle Grosso !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette n’est pas complètement satisfait malgré la victoire e l'OL face à Pontarlier (3-0), en Coupe de France.

"Qu’est-ce qui a changé ? Le coach a changé"

Force d’un Lyon retrouvé en championnat depuis l'arrivée sur le banc de Pierre Sage, l'attaquant se montre exigeant, à travers des propos rapportés par France 3 régions: “C’est bien. On a gagné sans encaisser de but. Ce n’est pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif. Bravo à l’équipe de Pontarlier pour ce match”. Et à lui d'ajouter... "Qu’est-ce qui a changé ? Le coach a changé. Pierre Sage a su apporter un autre état d’esprit, et forcément, quand on gagne, c’est plus facile de travailler". Fabio Grosso appréciera!

[🎞️RESUME] 🏆 #CoupeDeFrance

✅ L'OL domine logiquement Pontarlier (N3) et valide son ticket pour les 1/16 de finale !

💥 Cherki, Maitland-Niles et Lacazette buteurs pour les Lyonnais #CAPOL https://t.co/WI5gF84i74 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2024

Podcast Men's Up Life