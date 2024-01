OL : Lacazette ne s'enflamme pas après la qualification en Coupe de France

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Lacazette n’est pas satisfait même après un doublé. Le capitaine des Gones a planté un doublé face à Pontarlier (3-0), mais le buteur iconique de l’Olympique Lyonnais ne se satisfait pas de cela.

“On aurait dû faire mieux”

Force d’un Lyon retrouvé en championnat, Alexandre Lacazette peut se permettre d’être plus exigeant, à travers des propos rapportés par France 3 régions: “C’est bien. On a gagné sans encaisser de but. Ce n’est pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif. Bravo à l’équipe de Pontarlier pour ce match”.

[🎞️RESUME] 🏆 #CoupeDeFrance

✅ L'OL domine logiquement Pontarlier (N3) et valide son ticket pour les 1/16 de finale !

💥 Cherki, Maitland-Niles et Lacazette buteurs pour les Lyonnais #CAPOL https://t.co/WI5gF84i74 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2024

