OL : Laurent Blanc a tranché... deux indésirables sont écartés !

L'OL va débuter lundi son stage de préparation aux Pays-Bas. Laurent Blanc a communiqué son groupe.

Exit Toko Ekambi et Henrique

Un groupe de 27 joueurs dans lequel on retrouve notamment les recrues Skelly Alvero et Clinton Mata, ou encore Romain Faivre. En revanche, Karl Toko-Ekambi est absent tout comme Henrique. Le Camerounais et le Brésilien, sur le départ, ne font plus partie des plans.

🔴 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟰 🔵



📋 Le groupe pour notre stage aux Pays-Bas qui débute ce dimanche ! pic.twitter.com/GntAgcCKGQ — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2023

