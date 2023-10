OL : le bras droit de Textor clôt toutes les polémiques et s’agace pour le « gang des Lyonnais » !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Sur les 300 M€ recherchés

« Dans certains journaux pour lequel j’ai beaucoup de respect, y compris des revues économiques, j’ai lu que John Textor cherchait 300 M€. Sous entendant qu’on n’avait pas d’argent. C’est complètement faux et erroné. On a une dette de 300 M€ qu’on cherche à réaménager. On n’a pas « besoin d’argent ». Je me rends compte, quand je rencontre les gens, que certains pensent que le club n’a pas d’argent, que le club va s’écrouler, que le projet n’est pas solide… Mais le projet est très solide. La semaine dernière, une agence mondiale de notation nous a donné la note de BBB+. C’est une très bonne note en termes de solidité financière pour une entreprise de notre stature ».

Sur le départ annoncé d’Iconic

« Un partenaire a effectivement une option de sortie si on n’utilise pas un véhicule très précis pour nous amener au marché américain. On a choisi de ne pas l’utiliser et, à date, ce partenaire ne nous a pas confirmé officiellement qu’il voulait sortir. Il n’y a rien de neuf. Ce sont des actions qu’on gère au quotidien et cela n’a aucun impact sur la gestion du club ».

Sur la vente d’OL Reign

« La vente d’OL Reign, le transfert de la section féminine vers Michele Kang… Tout ça va se passer avant la fin de l’année. Cela avance dans les temps et ça prend beaucoup de temps ! Est-ce que je dois me mettre en avant pour parler de tout ça ? Moi, personnellement, je pensais que ce n’était pas nécessaire mais quand je vois que finalement on donne la parole à des gens autour du club et qui ne sont pas dans l’action. A qui ça sert de dire toutes ces choses-là ? »

Sur la vente ou non de la LDLC Arena

« On se pose la question. La dette totale du club est de 300 M€. On a investi à peu près 140 M€ dans l’Arena. Moi la question que je me pose c’est est-ce qu’on est un club de foot, de financiers, de spectacles ? J’adore la culture et je suis le premier ravi d’avoir une salle de spectacle à côté de nous mais la réalité est là : est-ce que je revends pour me dire « Je récupère l’argent et j’investis pour l’intérêt du club pour solidifier le projet » ? Aujourd’hui, il n’y a rien d’acté. Comme tout bien qu’on pourrait mettre en vente, il faut savoir qui va acheter ? Qui serait assez solide pour acheter ? »

« Le gang des Lyonnais, tout ça n’est que fantasme ! »

Sur le travail du coach

« J’ai confiance dans Fabio (Grosso). Il a un projet. Je pense qu’il a identifié les raisons de notre situation actuelle et qu’il travaille pour faire avancer l’équipe dans la bonne direction. Il a carte blanche. On le soutient. On va y arriver (…) Entre Brest et Lorient, il s’est passé beaucoup de choses et je suis convaincu qu’on va aller dans la bonne direction ».

Sur l’arrivée possible d’un directeur sportif

« Je ne vais pas commenter ça. Les clubs de la galaxie Eagle sont organisés autrement et la majorité réussissent sans cette organisation. C’est ça qui est important pour moi… »

Sur le gang des Lyonnais

« Moi, il y a un truc qui me choque : on a remis en cause l’intégrité d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. On a créé le gang des Lyonnais. Mais tout ça n’est que fantasme ! Douter de l’intégrité et de l’amour du maillot de Corentin et d’Alexandre, c’est énorme ! On parle de deux personnes amoureuses du club et j’ai été très touché par ça (…) On peut parler des performances sportives mais toucher à l’intégrité des hommes, c’est scandaleux ! »

Sur l’objectif

« Je pense que l’OL ne joue pas le maintien. L’OL va repartir de l’avant. J’en suis persuadé. On est fier, il y a des valeurs importantes à l’Olympique Lyonnais. Ce sont le combat, le courage, la résilience et l’humilité. On est humble, on travaille dur, on va se battre et on va y arriver. Je pense qu’on a les bonnes personnes aux commandes pour ça ».

Sur sa présence systématique à venir sur les déplacements

« J’ai décidé d’être là dans tous les déplacements. C’est bien d’être avec l’équipe, d’être présent. Ce qui ne veut pas dire que je dois parler à la fin… Le soutien, c’est autre chose. Ce n’est pas une expression publique ! C’est une présence. Je n’adhère pas à ce besoin d’être médiatique à tous les coups ».

Sur les supporters

« Si quelqu’un avait un doute, on a les meilleurs supporters de France. Même dans une situation difficile, ils sont là. On l’a encore vu dimanche. Même en deuxième mi-temps, même à Reims, ils étaient là (…) Je suis très reconnaissant car cela montre l’image du club et que le club est au-dessus de tout à la fin ».

