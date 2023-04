OL : le déplacement des Lyonnais à Nantes a laissé des traces...

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Une semaine après l’élimination en Coupe de France face au FC Nantes, la défaite lyonnaise fait encore mal dans les têtes, même si la victoire face à Rennes en championnat dimanche dernier a quelque peu rajouté quelques gouttes de positif. On apprend aujourd’hui dans Le Progrès, que les 1 200 supporters lyonnais ayant fait le déplacement ont été les auteurs de certaines violences.

Des sièges arrachés et jetés sur la pelouse

En effet, lorsque le coup de sifflet final de Mr. Dechepy a retenti, la quasi-intégralité des supporters nantais présents à La Beaujoire a accouru sur la pelouse pour fêter la victoire. Et évidemment, certains en ont profité pour venir chambrer le parcage lyonnais en se positionnant face à eux. On a pu reconnaître quelques membres de la Brigade Loire, cagoulés de jaune et de vert se positionner face au parcage, ce qui a eu le don d’énerver certains supporters de l’OL.

Heureusement, les cinq mètres de haut les séparant de la pelouse, ainsi que la réactivité des CRS présents autour du parcage, ont permis d’empêcher de plus graves incidents. En réponse, le parcage lyonnais s’est mis à arracher les sièges de La Beaujoire, pour les jeter sur les supporters du FC Nantes. Affrontement ridicule, ponctué par les blessures de plusieurs stadiers de l’OL. Bref, une soirée à oublier.