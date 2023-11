OL : le pétage de câble de Textor lui cause déjà de graves problèmes au Brésil !

Reparti de France dès lundi pour être à Botafogo dans la nuit de mercredi à jeudi afin d’assister au match entre son équipe et Palmeiras, John Textor a complètement dégoupillé à l’issue de la rencontre perdue 3-4.

« Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser. C’est de la corruption, cela doit changer », a lâché l’Américain, fou de rage et portant de très lourdes accusations contre la Fédération alors que son club, toujours leader (59 pts) a encore perdu du terrain sur son dauphin (56 pts pour Palmeiras).

La sortie du boss du Eagle Football ne restera pas sans conséquences si l’on en croit TNT Sport qui assure que John Textor fait l’objet d’une plainte de la CBF (Confédération brésilienne de football) après ses accusations de corruption. Sale période pour le président de l’OL…

🚨 John Textor está sendo processado criminalmente pela CBF, após alegar corrupção no #Brasileirão2023.



O norte-americano fez as acusações depois da derrota sofrida para o Palmeiras. As informações são da nossa @moniquedanello. pic.twitter.com/eiANf1VcGO