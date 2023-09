OL : le plan Textor fait naître une grosse crainte à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Comme révélé par le Financial Times hier, John Textor cherche aujourd’hui des fonds pour continuer son plan de redressement de l’OL. Après avoir cédé l’OL Féminin à Michele Kang et lancé la cession de la section américaine OL Reign, qui devrait lui rapporter 50 M€, le boss du Eagle Football entame une deuxième phase de son plan avec dans l’idée d’obtenir de nouveaux prêts et même de vendre une partie ou la totalité de la LDCL Arena, le « bijou » de Décines qui sortira de terre en novembre et qui pourrait lui rapporter jusqu’à 300 M€.

Cette nouvelle vente à venir - officiellement pour se recentrer sur l’activité football mais qui va à l’opposé du projet de diversification des revenus voulu par Jean-Michel Aulas – commence à inquiéter les observateurs, certains pensant que la prochaine étape est la vente du Groupama Stadium. La pierre angulaire du club.

La vente du stade n’est pas à l’ordre du jour

Une crainte justifiée ? Pas forcément selon l’économiste du sport Matthieu Llorca, interrogé par le Dauphiné : « il faudrait vraiment un scénario catastrophe pour que l’OL soit obligé de vendre son stade ». Si John Textor est effectivement obligé de déclencher des leviers d’action pour refinancer ses investissements, l’économiste reste relativement confiant sur le projet : « Les marchés financiers vivent une période de tension mais il faut aussi se rassurer, Textor a l’habitude de lever des fonds, il pourra négocier des taux avantageux ».

S’il se retrouve coincé après avoir activé ses nouveaux leviers, l’OL pourra toujours céder le foncier dont il est propriétaire au sein de l’OL Vallée ou même son centre d’entraînement avant de songer au stade. Effectivement, on devine qu’il s’agit du tout dernier recours, le jour où John Textor sera pris à la gorge…

Podcast Men's Up Life