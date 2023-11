OL-LOSC (0-2) : Fonseca affiche sa satisfaction, Grosso ne lâche rien

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Au terme de la rencontre OL-LOSC, remportée par les Dogues sur le score de 2-0, les deux entraîneurs sont venus s'exprimer au micro d'Amazon. Deux discours différents, forcément. Avec un Paulo Fonseca qui se rapproche du podium de la Ligue 1 et un Fabio Grosso plus que jamais lanterne rouge du championnat. Extrait.

Le sentiment de progression de Fonseca

Paulo Fonseca : "On a fait un bon match, nous avons certes eu dix minutes difficiles avec des occasions pour l'OL, mais le reste du match a été bien géré dans l'ensemble, avec beaucoup de situations favorables. On aurait même pu en marquer un troisième. L'équipe a été présente. Si nous sommes plus costauds que la saison passée ? Oui, je le pense. Nous sommes plus équilibrés, meilleurs défensivement. C'est la seconde année, et on gagne dans de nombreux domaines. Mon avenir ? Je ne réfléchis pas à ça. Je me sens bien ici, totalement concentré sur cette saison. Il y a du temps pour penser à la suite, on n'en est pas encore la."

Fabio Grosso : "Malgré la défaite, et même si c'est difficile, je ne me sens pas perdu. J'ai de l'envie, de la détermination. Je crois que les joueurs sont déterminés aussi. J'essaie de faire les choix qu'il faut. Ce soir, on a vu la différence entre les deux équipes, c'est vrai, entre le 4e et le dernier, mais pourtant on a des occases pour égaliser et pour revenir au score. Les changements ? On en a fait à la mi-temps, oui, et cela aurait même pu être concluant au retour du vestiaire. Les solutions ? Garder la confiance et m'appuyer sur la qualité des hommes. Il faut se battre pour aller chercher des points. Lacazette ? Il sort à la mi-temps, oui. Il a de grandes qualités, c'est évident, mais si je choisis de mettre un autre joueur après la pause, c'est que je sens que ça peut apporter un plus. Mais comme on perd le match, forcément..."

