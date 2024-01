OL : Lucas Perri colle déjà un premier coup de pression à Lopes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S’il était initialement prévu qu’Anthony Lopes finisse tranquillement la saison en position de N°1 dans le but de l’OL avant qu’une concurrence ne soit instaurée avec Lucas Perri, la donne a – semble-t-il – changé. C’est en tout cas ce qui ressort du message de Pierre Sage en conférence de presse.

Pierre Sage conforte encore Anthony Lopes mais…

Bien évidemment, le coach intérimaire des Gones ne remet pas en cause le fait que Lopes démarre dans les buts la deuxième partie de saison, mais il y a désormais un léger doute sur la hiérarchie… qui sera basée sur la performance : « n'y a pas d'histoire d'ancienneté, pas d'histoire de statut, simplement une histoire de performance. Pour l'instant, on est complètement dans cette logique-là. On a eu un échange à ce sujet, c'est assez clair entre nous deux. On est dans l'idée de continuer comme ça ».

Dans la nuance, il y a désormais une vraie notion de concurrence comme l’a rappelé Pierre Sage, lequel tenait un discours un peu différent avant la trêve et l’arrivée du gardien de Botafogo. D’après L’Equipe, le statut d’international de Lucas Perri impose cette nouvelle base au niveau du discours public. Il ne faudrait pas pour Anthony Lopes qu’on assiste à une ou deux erreurs de sa part lors des prochains matchs…

