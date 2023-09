OL : Lyon perd encore à Brest, les 5 gros chantiers à venir de Fabio Grosso

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Un système à parfaire

Pour sa première, Fabio Grosso avait fait des choix forts en laissant Rayan Cherki sur le banc, sacrifié sur l’autel du système en 4-3-3 avec les ailiers, et en envoyant Skelly Alvero en tribune pour un retard lors de la causerie. On l’a également vu changer très vite de système avec un passage au 4-4-2 et trois changements dès la 52ème minute. Une chose est sûre : le système n’est pas trouvé et il va falloir trouver une manière d’intégrer Cherki, qui a ri jaune sur le banc de sa nouvelle situation et s’est retrouvé à remplacer Alexandre Lacazette (79e).

Une confiance à reconstruire à 100%

Comme on pouvait s’en douter, les têtes ne sont pas lavées malgré le changement de coach comme en atteste la première période effroyable des Gones avec l’expected goal le plus bas jamais vu de 0,03 (contre 0,80 pour les Brestois) et le fait que seul deux joueurs (Akouakou et Diomandé) avaient remporté plus de 50% de leurs duels. Dans l’agressivité, les Lyonnais se sont faits manger quasiment tout le match. Les Bretons ont souvent percé le milieu rhodanien balle au pied par Locko ou encore Lees-Melou.

Comme avec Laurent Blanc, c’est toujours le néant !

Ouvrir (enfin) le score dans un match

Si les Gones n’ont flanché qu’à la 87ème minute sur un coup de casque de Steve Mounié, ils le doivent surtout à un très bon Anthony Lopes et à des Brestois qui ont touché plusieurs fois les montants et manqué d’énormes situations. Pas à une défense au niveau. Lyon est toujours la seule équipe de Ligue 1 qui n’a pas mené au score cette saison. Après six journées, il y a de quoi s’inquiéter… Surtout que cette équipe a un déchet technique colossal.

Ne pas laisser les recrues être tirées vers le bas

Intéressants contre le PSG ou le Havre, Ernest Nuamah et Diego Moreira n’ont cette fois-ci pas existé. Bonne surprise du dernier match contre les Normands, Paul Akouakou était presque l’un des joueurs le plus juste sur le pré, c’est dire la faiblesse de ceux qui l’entouraient sur le pré. Quant à Mama Baldé, il manque toujours de tranchant dans le dernier geste malgré une envie qui n’en démord pas.

Déboulonner certains statuts

Si Skelly Alvero, qui devait être titulaire à la place de Paul Akouakou, a payé un manque de professionnalisme lors de la causerie du coach, certains statuts se justifient de plus en plus difficilement dans cette équipe. Notamment le totem d’immunité dont jouissent Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, tous deux désastreux à Francis-Le-Blé et complètement dévorés dans l’impact. Bien que critiqué par certains supporters, Alexandre Lacazette a au moins le mérite de se créer tout seul des situations alors qu’il est complètement abandonné devant dans cette « non-équipe ».

