OL - Mercato : les Gones enregistrent une arrivée remarquée

On le sait, un club de foot est jugé uniquement à ses résultats. Inutile de dire aux supporters que les autres secteurs sont en train d'être renforcés pour assurer un bel avenir, tout ce qu'ils voient c'est le classement. Partant de là, les Lyonnais l'ont plutôt mauvaise en ce début de saison manqué, marqué en outre par la guerre médiatique entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Mais en interne, le club se restructure, et plutôt bien.

Un scout qui a l'œil partout

Ce vendredi, le scout Mickaël Marques a annoncé qu'il rejoignait les Gones pour intégrer la cellule de recrutement dirigée par Mathieu Louis-Jean. Sur sa fiche LinkedIn, Marques se targue d'"un travail basé sur l’analyse de performance individualisée de joueur ainsi qu’une couverture large en tant qu’observateur du football mondial pour mener à bien ce travail de scouting: Asie, Europe, Amérique du Sud - Centrale - Nord, Afrique du Nord". Une belle référence !

Je suis très ému et fier de vous annoncer mon intégration dans la cellule de recrutement de l'OL.



Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et aidé à progresser pour y arriver ainsi que @bencharier et Mathieu Louis-Jean pour leur confiance. — Mickaël Marques (@MyckiMFootball) October 13, 2023

