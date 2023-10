OL - Mercato : une bombe bien connue du FC Nantes a explosé à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, le Shakhtar Donetsk, par le biais de son directeur exécutif, Sergi Palkin, a annoncé avoir attaqué l'Olympique Lyonnais devant la FIFA pour le départ de Tetê à Leicester, réclamant 1 million d'euros au club rhodanien. "Ils ont abusé de l’Annexe 7 parce qu’ils ne peuvent pas vendre un joueur qui ne leur appartenait pas. Le joueur avait un contrat avec nous. Il semble qu’ils aient reçu un enrichissement au dépend de notre club. Nous avons déposé une demande auprès de la FIFA pour obtenir la restitution de cet argent", a confié le directeur exécutif du club ukrainien à ESPN.

L'affaire Tetê fait remonter à la surface l'affaire Bangoura

Sur Twitter, Mohamed Toubache-Ter a fait un lien sur cette affaire avec celle d'Ismaël Bangoura, qui avait résilié abusivement avec le club émirati d'Al Nasr pour signer au FC Nantes à l'été 2012. Ce qui avait coûté au FCN une interdiction de recrutement pour deux mercatos.

"Je me posais une question… Le problème Tetê avec Lyon et le Shakhtar Donetsk, ce sont bien les mêmes représentants d’Ismaël Bangoura, alors au FC Nantes ??!! Ça commencerait à faire beaucoup…", s'est questionné l'insider sur le réseau social, laissant donc entendre que les agents de Tetê, qui sont les mêmes qu'Ismaël Bangoura, pourraient être à l'origine du désaccord entre l'OL et le Shakhtar Donetsk pour le départ de l'ailier droit brésilien.

Je me posais une question…



Le problème Tetê avec Lyon & le Chakhtar Donetsk, ce sont bien les mêmes représentants d’Ismaël Bangoura, alors au FC Nantes ??!!



Ça commencerait à faire beaucoup… #OL #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life