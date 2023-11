OL - Metz : Lyon a réagi mais toujours pas de victoire, les enseignements et les notes

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Il n’y a pas eu d’effet Grosso après Marseille

Si on voulait tous croire au story-telling d’un Lyon métamorphosé et fédéré autour de son entraîneur Fabio Grosso, cela n’a pas franchement été le cas. Peut-être pendant quelques minutes en début de match mais ensuite on a revu la même équipe qui joue avec la peur au ventre depuis le début de saison et se fait systématiquement surprendre sur les demi-occasions adverses…

Encore une fois, l’OL a raté certains tournants

Dans une saison où l’OL peine à marquer et à prendre l’avantage, il est évident que certaines occasions doivent être convertie comme le un contre un perdu par Mama Baldé face à Oukidja (1’) ou la reprise en pivot de Lacazette sorti miraculeusement par Dietsch (51’). En face, Jallow n’a pas eu besoin d’une véritable occasion pour scorer (79’). Heureusement, cette fois-ci, il a eu une réaction avec la frappe lointaine d’Alvero pour aller chercher l’égalisation (84’).

Des choix de départ qui interrogent

On veut bien que Fabio Grosso soit soutenu par tout le monde compte-tenu de ce qu’il vient de vivre à Marseille mais on peut quand même légitimement remettre en cause certains choix. Notamment au niveau de son animation face à Metz, à une exception près celle qu’il avait prévu face à l’OM (Diomandé à la place de Lovren). Fallait-il évoluer à cinq derrière face à cette équipe lorraine ? Surtout avec aussi peu d’allant offensif des latéraux…

Cherki enfin décisif cette saison

Accueilli entre applaudissements et sifflets à son entrée en jeu après une refonte tactique (3-4-3), l’international Espoirs tricolore se savait attendu après l’épisode de la taupe. Impliqué, Cherki a été décisif sur l’égalisation avec une talonnade inspirée. Tout ne fut pas parfait mais il y a eu de l’envie de sa part. Et si c’était le début de sa relance sous Fabio Grosso ?

Les notes des Lyonnais :

Lopes (5,5) - Mata (3, puis Jeffinho (81’)), Diomandé (4), O’Brien (5) - Kumbedi (4), Diawara (5, puis Nuamah (57’)), Alvero (6), Caqueret (4), Tagliafico (4) - Lacazette (5), Baldé (4,5, puis Cherki (58’)).

