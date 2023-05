OL - Montpellier (5-4) : score fleuve, match de dingues, Lyon revient de nulle part !

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Avec les défaites du LOSC et du Stade Rennais, ce week-end, l'OL disposait d'une nouvelle chance pour se rapprocher du haut de tableau et croire à une qualification européenne. Il fallait, toutefois, pour les joueurs de Laurent Blanc s'imposer face à Montpellier ce dimanche à Lyon.

C'était plutôt bien parti puisque les Gones étaient devant. Le MHSC s'était certes montré dangereux à la 27e minute, sur un corner direct de Maouassa, mais l'inévitable Alexandre Lacazette ouvrait le score à la 31e. Un centre de Cherki, une remise de Barcola et l'ancien Gunner reprenait en force du pied gauche pour mettre sa formation devant (1-0, 31e). Problème, l'OL retombait vite dans ses travers. Offrait l'égalisation à Wahi (40e), à la suite d'une mauvais relance de Lepenant, et le MHSC prenait même l'avantage une minute plus tard, de nouveau par Wahi (41e) au terme d'une frappe du pied droit détournée dans le but de Lopes.

Le match devenait fou au retour du vestiaire. Et de nouveau en deux minutes ! Avec, tenez-vous bien, un quadruplé pour Elye Wahi qui offrait trois buts d'avance au MHSC. Sur pénalty (53e), après une faute de Lovren, et sur un rush côté gauche avec un Lopes devancé et un ballon poussé du pied gauche dans le but vide (1-4, 55e). Bon nombre de formations auraient accusé le coup, mais pas l'OL.

Triplé pour Lacazette

En dépit des sifflets, et des banderoles déployées dans le stade, Lacazette redonnait un soupçon d'espoir à la 60e minute, reprenant de près un centre de Barcola. Dix minutes plus tard, sur un centre de Caqueret au second poteau, Dejan Lovren catapultait le ballon au fond des filets d'une tête décroisée (3-4, 70e). Le match devenait même ahurissant à la 82e minute, lorsque sur un débordement de Barcola, côté droit, Alexandre Lacazette, pour un triplé, reprenait en force à bout portant ! (4-4, 82e).

L'OL, dans un stade en fusion, tentait de mettre un dernier coup de collier pour arracher la victoire. Et y parvenait avec un quadruplé d'Alexandre Lacazette, sur pénalty, désormais meilleur buteur de L1 avec 24 réalisations.

Quel match, quelle remontée ! 25 ans après un déplacement à Marseille, Montpellier perd de nouveau un match après avoir mené largement au score.