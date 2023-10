OL : nouveau coup de tonnerre pour la vente du club à l'Arabie saoudite !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Le 3 octobre dernier, le journaliste, Yacine Ferguson, a annoncé que si le PIF (Fonds d'investissement Public saoudien) ne parvient pas à racheter l'Olympique de Marseille et que le propriétaire marseillais, Frank McCourt, continue de camper sur ses positions, il pourrait se rabattre, sur l'autre Olympique, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais.

"L'état saoudien peut racheter l'OL"

Mais alors que le journaliste, Thibaud Vézirian, croit savoir que cette rumeur serait infondée, un intervenant dans un live Twitch de Goneback ne donne pas le même son de cloche et confirme que l'Arabie saoudite serait bien intéressée par l'OL. "Tout est parti d'un Marseillais, qui donnent d'assez bonnes informations. Et il a parlé que l'Arabie saoudite est intéressé bien évidemment pour racheter l'Olympique de Marseille mais vu la complexité du dossier, le PIF peut changer d'avis et passer dans un autre Olympique, qui est l'Olympique Lyonnais, sachant qu'on a une situation plus stable. Il y a eu effectivement quelques informations en Arabie saoudite qui parlait de l'OL, et pas de Marseille. Et aujourd'hui sur The Independent, ils ont refait un article en parlant du FC Valence et de l'OM. Mais la subtilité et c'est là où cela peut être intéressant pour l'OL, c'est que l'OM pourrait ne pas être racheté par le PIF, l'organe d'investissement de l'état saoudien, mais par un organisme privé saoudien. Ce qui change tout, c'est-à-dire que si c'est un organisme qui peut acheter l'OM, le PIF peut acheter un autre club. L'état saoudien peut donc racheter l'OL."

