OL : nouvelle sortie fracassante de John Textor au Brésil !

Reparti de France dès lundi pour être à Botafogo dans la nuit de mercredi à jeudi afin d’assister au match entre son équipe et Palmeiras, John Textor a complètement dégoupillé à l’issue de la rencontre perdue 3-4 par son club. « Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est la corruption. C’est du vol. L’arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague. Personne ne mérite ça, ils peuvent m’expulser. C’est de la corruption, cela doit changer », a enragé l’Américain.

"Je ne reculerai pas"

De très lourdes accusations contre la Fédération, qui a décidé de porter plainte. Ce à quoi Textor vient de répondre par le biais d'un communiqué sur son site internet. "Notre ambition est clairement exprimée par notre nom... Botafogo. Je suis profondément et passionnément investi dans les communautés que je sers et mon amour pour le peuple brésilien se renforce à chaque fois que je l'embrasse. J'ai été invité ici, par des personnes de sagesse au sein de notre gouvernement, pour aider à apporter des changements au beau jeu du Brésil. Je ne reculerai pas face aux défis lancés par des personnes en position de pouvoir qui sont prêtes à faire n'importe quoi, et à dire n'importe quoi, pour s'accrocher à leur pouvoir." Pas du genre à s'écraser, Textor !

