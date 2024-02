OL : Orban victime d'insultes de ses partenaires ?

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Ce vendredi, en conférence de presse, le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette, a démenti toute tension avec la recrue Gift Orban : "Il est assez marrant, il dit beaucoup de choses au second degré. Pour ceux qui ne l'ont pas cerné, ça parait bizarre au début mais en fait il a beaucoup d'humour". Recruté le 18 janvier, l'attaquant nigérian n'est pourtant pas venu dans la capitale des Gaules pour rigoler puisqu'il a fait savoir que son but était justement de prendre la place de Lacazette.

"Curieux de savoir la réaction des gens si quelqu’un vous dit d’aller vous faire e******"

Selon Romain Molina, il y aurait d'ailleurs un vrai problème relationnel entre le joueur recruté pour 12 M€ à La Gantoise cet hiver et le reste de ses partenaires. Le journaliste d'investigation a écrit sur X : "Curieux de savoir la réaction des gens si quelqu’un vous dit d’aller vous faire e****** si vous ratez une passe ou un tir en arrivant dans un club. Vous avez une tolérance dont je ne dispose pas, je l’avoue". Et cela concernait bien Orban et son intégration à Lyon. La greffe n'aurait pas pris entre le Nigérian et les Gones.

