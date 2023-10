OL : plusieurs confessions inquiétantes tombent sur John Textor

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Les langues se délient. Et, forcément, pas toujours à visage découvert. Alors que l'OL connaît un début de saison catastrophique, son homme fort, John Textor, ne fait logiquement pas l'unanimité. Et ce n'est pas le long portait, fouillé, de France Football qui risque véritablement de changer la donne. Bien au contraire.

Dire et faire n'importe quoi

L'occasion, pour beaucoup, de décrire un personnage déjà trop souvent apparu dans le football français, insensible aux règles édictées. "Textor est dans la provoc. Les gens comme lui dans le foot, si on a un peu l'habitude, on les voit arriver de loin... Il est comme d'autres qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout se permettre, que les règles ne sont pas faites pour eux." Plus préoccupant, en revanche, et on reprend les propos de l'hebdomadaire, "la société Iconic, avec laquelle Textor s'était associé pour le rachat de l'OL, est déjà venue lui réclamer ses billes (75 M€). Et une source dans la finance américaine nous a fait part des doutes d'un autre fonds d'investissement d'importance, Ares. D'où une forme de vigilance." Avec ce tout dernier commentaire, en OFF, bien entendu.

"J'ai rencontré beaucoup de gens. Certains avaient soif de pouvoir, d'autres de gloire et d'autres encore d'argent. Mais rarement quelqu'un qui désirait autant les trois comme John. Et pour y parvenir, il est capable de dire et de faire n'importe quoi, à n'importe qui, à tout moment."

