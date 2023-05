OL, PSG : avec Lacazette, Cherki veut jouer un très vilain tour à Mbappé

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Ne cherchez pas plus longtemps : l’homme du match entre l’OL et l’AS Monaco hier au Groupama Stadium se nomme Rayan Cherki ! Auteur d’un but et de gestes de génie, le milieu offensif des Gones a fait basculer la rencontre en seconde période en dynamitant la défense asémiste. « Laurent Blanc est venu me voir, il m’a dit que j’étais bête et que j’aurais dû mettre le but de l’année sur le but de Caqueret, a-t-il souri sur Prime Vidéo. Je pense qu’il n’a pas tort. Il est dur et exigeant avec moi. C’est pour mon bien. On a une relation que je n’ai jamais eue avec d’autres coachs. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens me collent une étiquette de garçon qui n’est pas exigeant alors que j’en ai une exigence aussi dure que celle du coach. Moi, je fais tout pour leur prouver qu’ils ont tort. »

Cherki à fond derrière Lacazette !

En parallèle, Cherki a très envie d’aider Alexandre Lacazette à terminer meilleur buteur de Ligue 1 devant Kylian Mbappé cette saison. « Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian (Mbappé) est mon ami, a-t-il ajouté. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider. »

Cherki : "Je vais tout faire pour qu'Alex gagne le titre de meilleur buteur même si Kylian c'est mon pote" #OLASM pic.twitter.com/zfj8SR0aCq — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) May 19, 2023

Pour résumer Rayan Cherki (OL) souhaite jouer un vilain tour à son ami Kylian Mbappé : faire tour son possible pour qu'Alexandre Lacazette termine meilleur buteur de Ligue 1 cette saison devant l'attaquant phare du Paris Saint-Germain !

Bastien Aubert

Rédacteur