OL : Sidney Govou cartonne le « détestable » FC Twitter lyonnais

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Invité par le Journal du Dimanche à donner son avis sur les supporters de l’OL, Sidney Govou n’y est pas allé de main morte. L’ancienne gloire rhodanienne a notamment détruit le FC Twitter, à l’origine de la cabale contre Bruno Genesio et qui s’en prend désormais à Anthony Lopes.

« Les supporters sur Internet ont trop d’influence »

Il n’est pas loin de penser que ces individus sont le cancer de Lyon actuellement : « Les supporters ? J’en distingue deux sortes : ceux qui vont au stade, hyper tolérants, très gentils, même si je n’oublie pas qu’il y a aussi des énergumènes qui font des conneries et qui existeront tant que le club ne pourra pas les virer (…) Et puis il y a ce que j’appelle les supporters sur Internet, qui sont détestables – il faut dire la vérité – et qui ont trop d’influence. On les confond souvent, même moi, et c’est une erreur. Les clubs jouent tellement sur l’image qu’ils donnent plus d’importance aux réseaux qu’à ceux qui vont réellement au stade. Ça, c’est problématique ».

Cabale du FC Twitter des réseaux dans 5, 4, 3, 2…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life