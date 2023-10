OL, Stade Rennais : Cherki et Kalimuendo portent les Espoirs

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

La Bosnie-Herzégovine avait ouvert la marque face aux Espoirs de Thierry Henry ce vendredi soir au stade Grbavica de Sarajevo, à la demi-heure de jeu. Mais sur une action initiée par Bradley Barcola et relayée par Quentin Merlin, Rayan Cherki a égalisé quatre minutes plus tard. Et c'est Arnaud Kalimuendo qui a donné la victoire aux Bleuets dans le temps additionnel, du ventre, sur un centre de Mathys Tel.

Une victoire sur le fil

Les Bleuets n'ont pas réalisé un gros match, eux qui avaient remporté leur premier match dans ces éliminatoires en Slovénie (4-0) pour les débuts de Thierry Henry. La Bosnie totalisait deux défaites contre la Slovénie (1-2) et en Autriche (0-2).

Le but égalisateur de Rayan Cherki avec les Espoirs. ☄️



La pelouse. 🌿😵‍💫



📽️ @lachainelequipepic.twitter.com/L5VWDOXAXd — Actu Foot (@ActuFoot_) October 13, 2023

😍 Au bout du suspense Arnaud Kalimuendo reprend un centre de Mathys Tel! Le soulagement pour les Bleuets qui prennent l’avantage dans les arrêts de jeu#lequipeFOOT pic.twitter.com/aAUrejum2o — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

