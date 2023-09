OL : Textor active de nouveaux leviers, 650 M€ en approche !

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Depuis le 19 décembre dernier, John Textor, par le biais de sa société Eagle Football, a officiellement racheté près de 80 % du capital de l'Olympique Lyonnais. Mais après seulement neuf mois passés à la tête du club rhodanien, le milliardaire américain veut déjà dégraisser à l'OL, comme il l'a confié pour le Financial Times.

John Textor prêt à vendre la LDLC Arena ?

Selon le média économique et financier britannique, le nouveau propriétaire et président des Gones souhaiterait vendre une partie ou la totalité de la LDLC Arena (entre 40% et 100%) afin de refinancer le rachat de l'OL et en attendrait pas moins de 300 millions d'euros. Il aurait également engagé la banque Goldman Sachs pour lever environ 300 millions d'euros sur le marché obligataire afin d'améliorer les finances du club lyonnais et attendrait une entrée d'argent de 50 millions d'euros avec la vente d'OL Reign. "Donnez-moi un an et demi, notre approche a fonctionné sur d'autres marchés, nous verrons si cela fonctionne à Lyon", a lancé John Textor pour le Financial Times.

Exclusive interview with John Textor by @JoshTANoble



Olympique Lyonnais seeks to raise €300mn and sell assets in turnaround push https://t.co/QEOJJanJYH via @FT#Lyon @GFFN — Samuel Agini (@SamuelAgini) September 27, 2023

