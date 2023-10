OL : Textor aurait plombé les comptes du club pour payer Aulas !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Si l'information relayée par Romain Molina est vraie, la cote de John Textor à Lyon va s'effriter un peu plus, si cela était possible. Déjà accusé d'avoir torpillé l'héritage de Jean-Michel Aulas, de s'être accroché avec ce dernier, de n'avoir pas su redresser les finances, ce qui a entraîné l'encadrement des comptes par la DNCG cet été, et donc d'avoir précipité l'équipe vers la 20e place de L1 où elle se trouve aujourd'hui, l'Américain se voit accusé d'avoir fait régler une grosse facture par l'OL plutôt que par Eagle.

10 M€ payés par OL Groupe, pas par Eagle

D'après les documents fournis par Molina, le groupe de John Textor s'était engagé à régler le rachat des parts de Jean-Michel Aulas dans OL Groupe. Soit une dizaine de millions d'euros. Sauf que finalement, c'est l'OL, déjà en grande difficulté économique, qui s'est acquitté de ce montant élevé ! Un énième tour de passe-passe de l'Américain aux dépens de son club...

Et je pensais quand même qu'Eagle allait payer les 10 m HT de JMA et mauvaise surprise ce matin qui paye, c'est l'OL. On savait déjà qu'Eagle voulait faire racheter les actions de JMA (qui iront dans sa poche), donc tu as 54 m € de dépenses pour l'OL dont 12,5 payés... pic.twitter.com/WMzxWV4s78 — Olympique Laurenzo (@OlympiqueLaure1) October 25, 2023

