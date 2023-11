OL : Textor fait encore grincer des dents à Lyon, Riolo lui porte le coup de grâce !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

John Textor vit un cauchemar. Déjà dans la panade à l’OL, avec aucune victoire au compteur depuis le début de la saison, le propriétaire de Botafogo est dans la collimateur des instances du football brésilien suite à ses accusations de corruption suite à la défaite rageante contre Palmeiras. L’homme d’affaires américain n’en est malheureusement pas à son coup d’essai. Selon RMC Sport, ses coups de gueule brésiliens font grincer des dents à l’OL, où l’on le trouve bien discret en comparaison de ses sorties sur les autres clubs.

« On touche du doigt l'absurdité inouïe de cette multipropriété »

« J’aurais aimé voir ce genre de sortie pour l’OL plutôt que de répondre que tout va bien après Clermont et que tout le monde voulait jouer le match après Marseille », a par exemple commenté Sidney Govou. « En d’autres temps, l’OL aurait été mieux entendu », rappellent des habitués du régime Aulas. « On touche du doigt l'absurdité et la bêtise inouïe que représente cette multipropriété », conclut Daniel Riolo.

🔴🔵John Textor est-il ridicule ?



🗣️💬 @DanielRiolo : "On touche du doigt l'absurdité et la bêtise inouïe que représente cette multipropriété."



Daniel évoque les limites de la multipropriété et les sorties médiatiques du patron de l'Olympique Lyonnais. #RMCLIVE pic.twitter.com/aKF3y3KN6C — After Foot RMC (@AfterRMC) November 2, 2023

Podcast Men's Up Life