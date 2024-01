OL : Textor possède une mine d'or supérieure au PSG !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Pour cet hiver, la DNCG a partiellement desserré son étreinte autour des finances de l'OL. Le club de John Textor va donc pouvoir investir sur le marché des transferts une somme estimée entre 40 M€ et 60 M€ afin de s'éloigner définitivement de la zone rouge. Mais si jamais, à l'avenir, les Gones se retrouvaient une nouvelle fois en position délicate au niveau économique, ils savent qu'ils pourront compter sur leur prolifique centre de formation.

Le centre de formation lyonnais en net ralentissement

La dernière lettre de l'Observatoire du football présente un classement des pépinières rapportant le plus à travers la planète. Celle de l'OL arrive en troisième position, avec 370 M€ récoltés sur la vente de 32 joueurs entre 2014 et 2023. Le Benfica Lisbonne est premier avec 516 M€ glanés sur la même période (mais sur 30 ventes) et l'Ajax Amsterdam est deuxième avec 376 M€ (36 joueurs). L'AS Monaco est 6e, essentiellement grâce à la vente de Kylian Mbappé pour 180 M€ au PSG en 2017, et Paris est 18e... La mine d'or est donc dans la capitale des Gaules, pas en Île-de-France. Attention, toutefois, l'Observatoire souligne que le Benfica et l'Ajax ont réalisé leurs meilleures ventes ces dernières années alors que celles de l'OL commencent à dater !

