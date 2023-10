OL : Textor s’agace d’être envoyé en Ligue 2 et répond aux politiciens lyonnais !

Au micro de Prime Vidéo à l’issue de la défaite de l’OL face à Clermont (1-2), John Textor avait déjà tenté de rassurer sur l’avenir du club rhodanien, dernier de Ligue 1 après neuf journées. Passé en zone mixte face aux journalistes, l’Américain en a remis une grosse couche face aux craintes de descente.

« La Ligue 2 ? Votre question est comique. L’équipe ne risque pas la relégation. Dans aucun championnat, dans aucun pays, une équipe reléguée ne joue comme on a joué ce soir…Vous n’avez pas ce genre de qualités sur des équipes qui descendent. On ne regarde pas vers le bas mais vers le haut. Nous sommes en danger en accordant du crédit à ce genre de question et on risque de vivre une saison très médiocre. Tous ceux qui veulent parler de relégation attisent la peur. C’est pour les conversations. Je respecte votre question mais c’est un non-sens… Personne dans le vestiaire ne pense à la relégation ».