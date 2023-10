OL : Textor se prend une nouvelle balle perdue d'un proche d'Aulas

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

John Textor n'est pas près d'avoir la paix à Lyon ! Car en plus de trois décennies de présidence de l'OL, son prédécesseur, Jean-Michel Aulas, avec qui il est en conflit, a eu le temps de nouer un relationnel très fort avec les édiles de la ville. Qui ne se gênent pas pour faire part de leur scepticisme concernant le projet mis en place par l'homme d'affaires américain. Hier jeudi, c'est le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui s'y est collé lors d'une interview à BFMTV.

"Ce n’est pas le projet qu’on nous avait vendu"

"Je suis plus qu’inquiet de la situation de l’OL. Nous sommes dans une situation sportive catastrophique, avec de vrais risques de descendre en deuxième division. De plus, le nouveau propriétaire de l’OL a une politique illisible ! John Textor est arrivé en nous expliquant qu’il n’allait pas changer l’équipe dirigeante pendant trois ans et qu’il n’avait pas besoin d’un retour sur investissement rapide. Et que voit-on ? Jean-Michel Aulas est débarqué rapidement et un peu brutalement. Et on est en train de vendre les bijoux de famille : OL Reign, les filles de l’OL, maintenant l’Arena et aussi les meilleurs joueurs. Tout cela n’est pas très lisible et je suis naturellement inquiet. Je le redis à John Textor : à Lyon, nous avons l’habitude de travailler ensemble (comprenez avec la Métropole). Nous avons l’habitude d’accompagner les projets de l’OL et mes prédécesseurs (notamment Gérard Collomb, maire et président de la Métropole jusqu’en 2020) ont fait pareil. On est en train de perdre des actifs de l’OL et de plus, nous sommes quasiment derniers du championnat, à cinq points du premier non relégable. Ce n’est pas le projet qu’on nous avait vendu. Je suis extrêmement inquiet de la situation des garçons."

💬 "Je suis très inquiet"



Bruno Bernard déplore la "politique illisible" de John Textor à l'OL pic.twitter.com/ljzpLC8OFx — BFM Lyon (@BFMLyon) October 19, 2023

