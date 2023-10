OL : Textor va encore frapper, de nouvelles têtes vont tomber !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Le site pro OL OlympiqueetLyonnais annonce ce mardi que la restructuration de l'OL n'est pas terminée. Après le départ (vers la section féminine) de Santiago Cucci, le président exécutif, c'est la cellule de recrutement qui subir un lifting.

Exit Caveglia, Rouquette et Jeannin !

Le média annonce que trois anciens membres de la cellule devraient quitter le club : Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, et ce en précisant que "tous été placés à leur poste respectif de la cellule de recrutement par l'ancienne direction". Et que Matthieu Louis-Jean "va enrôler de nouvelles personnes, ne pouvant compter plus que sur Benjamin Charier, Mickaël Marques et Stéphane Henchoz". John Textor réfléchirait aussi à nommer un directeur sportif. A suivre...

