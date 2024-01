OL : un heureux présage en Coupe de France ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

A première vue, l'obstacle ne paraît guère insurmontable. Surtout pour un OL qui va nettement mieux depuis quelques semaines avec Pierre Sage sur le banc de touche. Mais attention aux pièges de la Coupe de France, face aux supposés petits. L'OL en affronte un, justement, le CA Pontarlier, dimanche, à l'occasion des 32es de finale.

Déjà contre une N3

Et comme le signale le site Olympiqueetlyonnais, les Gones retrouveront un arbitre qu'ils n'ont plus croisé depuis des lustres : Nicolas Rainville. C'était, tenez-vous bien, le 5 janvier 2019 à l'occasion d'un....32e de finale de Coupe de France contre une formation de N3, déjà, Bourges Foot. Et les Lyonnais s'étaient alors imposés sur le score de 2-0.

Heureux présage ? Réponse dimanche.

