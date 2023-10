OL : un proche de Laurent Blanc flingue les Gones

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Alors qu'il s'apprête à défier l'OM au Vélodrome, l'OL peut se targuer de vivre une première partie de saison à la marseillaise, avec des turbulences permanentes et des polémiques à tout-va. La dernière étant la quête de la fameuse taupe qui aurait balancé à Jérôme Rothen que le groupe avait lâché Fabio Grosso, à peine arrivé mais déjà considéré comme l'entraîneur le plus nul de ces dernières saisons. Cette polémique, survenue en début de semaine, a fait dégoupiller Emmanuel Petit sur RMC. Le champion du monde 98, proche de Laurent Blanc, a tenu à placer les Gones devant leurs responsabilités.

"Vous êtes les responsables de cette situation !"

"On a été joueurs. Les années se suivent et se ressemblent. Et encore, c’est pire parce qu’ils descendent chaque année d’un étage. Tu as beau changer l’entraîneur, tu as même beau changer le propriétaire – qui est dans le déni complet… Il y a quand même des joueurs qui étaient aussi là les saisons précédentes. Et je ne me rappelle pas de la dernière fois où ces joueurs-là ont fait un bon match ! A un moment, je veux bien qu’on pointe du doigt les entraîneurs, leur façon de jouer, leur management, la façon dont ils s’expriment ou dont ils communiquent avec leurs joueurs, pas de souci. Mais les gros responsables, ce sont les joueurs ! Ce sont eux qui doivent sortir le club de cette ornière."

"Moi, si je suis joueur, que chaque année je reste dans le vestiaire lyonnais, que je vois que ce club en est là alors qu’il jouait la Ligue des champions, luttait pour le titre et qu’il était une référence, qu’est-ce que je fais ? Je me débrouille sur le terrain. Et si je vois qu’il y en a un qui ne se dépouille pas, je l’attrape avec les autres et on fait la loi dans le vestiaire. Sinon, rends ta licence ! Si tu n’as pas le caractère et la personnalité, rends ta licence et fais un autre métier ! C’est quoi le b.a-ba d’un sportif de haut niveau ?! C’est le dépassement de soi, c’est subir les critiques, c’est se relancer quand tu as un genou à terre. Vous, les joueurs, puisque vous nous écoutez apparemment : vous êtes les responsables de cette situation ! A vous de sortir le club de cette ornière."

