OL : une recrue estivale monte au front pour Fabio Grosso !

A l’heure où Fabio Grosso s’est lancé dans la chasse à la taupe dans son vestiaire et fait l’objet de nombreuses critiques médiatiques, l’Italien peut heureusement compter sur quelques joueurs prêts à le soutenir et à monter au créneau. C’est notamment le cas du jeune défenseur irlandais, arrivé cet été de Crystal Palace et qui s’impose aujourd’hui à Lyon : Jake O’Brien (22 ans).

O’Brien défend Grosso et croit en un avenir heureux à l’OL

Interrogé sur la version anglaise du site officiel de la Ligue 1, l’ancien joueur de Molenbeek s’est dit enthousiasmé d’être entraîné par « un autre Champion du Monde » (après Laurent Blanc) et assure que c’est « génial d’apprendre de lui » : « Il a un style de jeu différent de Laurent Blanc. L'entraînement est très physique et très exigeant. Il veut que nous soyons tous positifs et que nous montrions une bonne énergie, que nous ne nous laissions pas abattre à cause de notre situation, et que nous regardions vers le prochain match ».

O’Brien l’assure : il n’a pas le sentiment d’être arrivé dans un traquenard à Lyon et croit en l’avenir avec ce club. « Je veux rester ici, je veux faire partie du club, je veux créer de grands souvenirs ici et ramener ce club à sa place légitime. Pour l'instant, nous devons simplement amener le club aussi haut que possible dans le classement, et sortir de la zone de relégation, car ce n'est pas suffisant pour un club de cette envergure. Nous devons être en haut du tableau, et je pense que nous le serons, car nous avons de grands joueurs ici, et ce n'est qu'une question de temps ».

