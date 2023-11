OM - OL : après Lovren, un deuxième Lyonnais sort du silence sur le caillassage du bus

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si, jusqu’à présent, seul Dejan Lovren s’était exprimé chez les joueurs sur les incidents autour d’OM – OL et le caillassage du car rhodanien où Fabio Grosso a été blessé à l’œil, un deuxième joueur a parlé dans la presse britannique.

Dans les colonnes de The Athletic, Jake O’Brien s’est fendu d’un récit précis sur les évènements : « La plupart d'entre nous portaient nos écouteurs et écoutions de la musique, puis tout d'un coup, il y a eu un big bang. Au début, je n'en avais aucune idée parce que ma musique était forte, mais ensuite ils ont jeté des pierres et des trucs à travers les fenêtres. Nous avons levé les yeux et ils entraient par toutes les fenêtres. Il y avait des centaines de supporters marseillais et des tirs ont été lancés par les fenêtres. Certains d’entre eux portaient des cagoules. La police qui nous escortait ne pouvait pas faire grand-chose : ils étaient devant (le bus) et il venait de côté. Il s’agissait simplement de se couvrir la tête jusqu’à ce que nous arrivions au stade ».

Jake O’Brien confirme que les joueurs étaient chauds pour jouer !

L’Irlandais a également confirmé que, dans un premier temps, le réflexe des joueurs étaient de demander la tenue du match : « Après ce qui s'est passé, certains joueurs étaient gonflés à bloc. Ils se disaient : "J'ai hâte d'aller sur le terrain et de leur montrer ce que nous sommes". Nous ne savions pas que les entraîneurs étaient blessés ». Par la suite, tout le groupe est revenu à la raison.

Arrivé il y a seulement quelques semaines en Ligue 1, Jake O’Brien ne fait pas partie de ceux qui sont effrayés par la violence qui ronge le football français. S’il reconnait découvrir ce contexte, celui qui était boxeur dans ses jeunes années assure se nourrir de ça pour grandir : « Le foot européen est différent-les mégaphones et les fumigènes. On ne voit pas ça en Angleterre. Mais jouer avec ça, c'est vraiment stimulant. Cela montre la fierté des supporters pour leur club et à quel point ils sont passionnés ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life